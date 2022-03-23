Мун Чжэ Ин: Важно сохранять мир на основе крепкой обороноспособности

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Важно сохранять мир на основе крепкой обороноспособности. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил 25 марта, выступая на церемонии по случаю Дня защиты Жёлтого моря. Она состоялась на Национальном кладбище в Тэчжоне. Эта дата была учреждена в память о второй битве у острова Ёнпхёндо, потоплении сторожевого корабля «Чхонан» и обстреле острова Ёнпхёндо. В мероприятии приняли участие представители семей солдат, погибших в ходе описанных событий, общественных и государственных организаций. Премьер-министр Ким Бу Гём озвучил предупреждение в адрес КНДР, которая наращивает угрозу своими ракетными провокациями. Он заявил, что обеспечение мира за счёт крепкой обороноспособности станет лучшим способом почтить память погибших героев. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что ситуация на Корейском полуострове становится всё более серьёзной на фоне последнего испытания МБР Севером, но РК продолжает стремиться к миру, укрепляя свою обороноспособность. По его словам, страна продолжает увеличивать военный бюджет, развивая оборонные технологии.