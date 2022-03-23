Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

В Пусане открыли доступ к популярным местам весеннего цветения

Write: 2022-03-25 14:06:45Update: 2022-03-25 14:08:23

В Пусане открыли доступ к популярным местам весеннего цветения

Photo : YONHAP News

В этом году в Пусане большая часть фестивалей весенних цветов будет отменена. Как сообщили 25 марта в городской мэрии, отменены фестивали цветения сурепки и вишни на реке Нактонган, фестиваль цветения вишни Самрак. Такое решение связано с резким ростом темпов распространения коронавируса. Однако доступ к местам цветения весенних цветов не закрыт. Их могут посетить все желающие. Прежде такие объекты закрывали или допускали ограниченное количество посетителей по предварительной записи. Представитель мэрии заявил, что из-за пандемии многие офлайн-мероприятия решено не проводить. Он отметил, что в  этом году жителям и гостям города всё же разрешено посещать места цветения вишни и весенних цветов, учитывая смягчение правил социального дистанцирования и то, что «из-за коронавируса люди несколько лет не могут насладиться весенним цветением». 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >