Военные РК и США считают, что КНДР испытала МБР «Хвасон-15»

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Несмотря на то, что Пхеньян сообщил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», южнокорейские и американские военные полагают, что 24 марта была запущена ракета «Хвасон-15», которая уже испытывалась в ноябре 2017 года. Как отметил представитель южнокорейского оборонного ведомства, такой вывод был сделан на основе анализа различных данных. В качестве доказательств приводятся несколько факторов. Во-первых, во время запуска погода в районе аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна была пасмурной. Однако на фотографиях, представленных северокорейской стороной, ясное небо. Тень от пусковой установки указывает на высокую вероятность того, что запуск был осуществлён утром, хотя заявлено о его проведении в 14:34. Во-вторых, 16 марта во время испытаний ракета «Хвасон-17» взорвалась из-за утечки топлива в двигателе первой ступени. В этой ситуации проведение повторных испытаний всего через восемь дней после инцидента является необычным с точки зрения канонов ракетостроения. Эксперты сообщают, что в таких случаях анализ аварии и поиск проблем длятся несколько месяцев, не говоря уже об устранении неполадок. Фальсификация столь масштабного мероприятия, в котором задействовано большое число людей, представляется маловероятным. Между тем, сообщается, что на ядерном полигоне Пхунгери ведутся работы по восстановлению одного из туннелей, которые были взорваны в 2018 году. Есть данные, что Север восстанавливает третий туннель в гористой местности в северо-восточной части полигона. Первый и второй туннели, в которых проводились ядерные испытания, восстановить достаточно сложно, в то время как третий и четвёртый туннели будут пригодны для использования после незначительных восстановительных работ.