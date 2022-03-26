Южнокорейские военные показали «слоновью прогулку» истребителей F-35A

Photo : YONHAP News

25 марта в рамках мероприятий, проведённых в ответ на испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, южнокорейские военные провели наземное упражнение истребителей Elephant Walk или «слоновья прогулка». Для этого на авиабазе Чхончжу были задействованы 28 из 40 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, недавно принятых на вооружение. «Слоновья прогулка» является военным упражнением, при котором осуществляется управление эскадрильей самолётов в тесном построении до момента взлёта. Максимальная скорость F-35A составляет 1,6 Маха, а радиус действия — 1.093 км. Министр обороны РК Со Ук лично руководил манёврами. Далее он посетил расположение эскадрильи, заявив, что южнокорейские военные будут сохранять боевую готовность, чтобы удерживать Север от провокационных действий. Он также отметил важность укрепления совместных возможностей союза РК и США.