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Политика

Юн Сок Ёль и Си Цзиньпин обсудили перспективы двусторонних отношений

Write: 2022-03-28 10:56:56Update: 2022-03-28 18:41:03

Photo : YONHAP News

25 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Учитывая, что переговоры состоялись после проведения Северной Кореей запуска межконтинентальной баллистической ракеты, от поздравлений с победой на выборах разговор перешёл к обсуждению ситуации на Корейском полуострове. Юн Сок Ёль предложил сотрудничать в поддержания мира и стабильности в регионе. Он напомнил об обеспокоенности южнокорейцев обострением ситуации из-за действий Севера. Си Цзиньпин согласился с необходимостью стабильного развития двусторонних отношений, назвав РК и Китай «близкими соседями». Участники разговора договорились организовать личную встречу в ближайшее время после вступления Юн Сок Ёля на пост президента РК и строить двусторонние отношения «в духе взаимного уважения и сотрудничества». После избрания на пост президента РК Юн Сок Ёль разговаривал с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. 
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