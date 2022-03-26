Около половины жителей РК считают, что Юн Сок Ёль справится с обязанностями президента

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Южнокорейцы высказывают неоднозначные прогнозы о перспективах работы Юн Сок Ёля на посту главы государства. По результатам опроса, проведённого агентством Realmeter c 21 по 25 марта по заказу Media Herald среди 2,5 тыс. взрослых жителей страны, 46% респондентов считают, что Юн Сок Ёль хорошо справится с обязанностями президента. Противоположную позицию занимают 49,6%. По итогам опроса, проводившегося на второй неделе марта, положительный показатель составлял 52,7%, на третьей неделе - 49,2%. Уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 46,7%. Отрицательная оценка сократилась на 3.5%, составив 50,7%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 1,4% до 42,7%. У партии Сила народа показатель снизился на 0,7% до 40%. Показатель Народной партии - 6,8%, Партии справедливости - 3,5%. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.