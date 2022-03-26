Впервые с 3 марта в РК менее 200 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 марта в стране подтверждены 187.213 новых случаев COVID-19. Это на 130 тыс. меньше, чем накануне, и впервые с 3 марта менее 200 тыс. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12 млн человек. Обычно темпы распространения вируса снижаются после выходных из-за сокращения количества проводимых тестов, однако даже с учётом этого, нынешний спад очень значительный. Как заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, темпы распространения варианта коронавируса Омикрон пошли на спад, пройдя пиковую точку. Однако, по его словам, через 2-3 недели возможно достижение пика по количеству смертей и больных в тяжёлом состоянии. Сейчас на долю варианта коронавируса ВА.2 или «стелс-омикрона», который на 30% заразнее Омикрона, приходится 56,3% новых случаев. В тяжёлом и критическом состоянии рекордное количество пациентов - 1.273 человека, что на 57 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 287 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 15.186 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%.