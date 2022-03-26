Стоимость дизельного топлива и бензина почти сравнялась

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В связи с ростом мировых цен на нефть в РК продолжает дорожать топливо. По данным Корейской государственной нефтяной корпорации, на четвёртой неделе марта средняя цена бензина на автозаправочных станциях составила 1.918,1 воны (1,56 доллара) за литр. Это на 15,6 воны выше, чем на предыдущей неделе, а также максимальный показатель с июля 2008 года. Цена дизельного топлива на заправках в Сеуле превысила 2 тыс. вон за литр. Разница со стоимостью бензина практически исчезла. Причина резкого роста стоимости дизельного топлива связана с увеличением спроса на дизель в Европе, а также со сбоями в поставках в связи с ситуацией в Украине. Меры южнокорейских властей по сохранению скидки на топливный налог не оказывают ожидаемого эффекта. В настоящее время власти рассматривают возможность снижения топливного налога с 20% до 30%. Однако в отношении дизельного топлива пока никаких мер не принято.