РК увеличила импорт энергоносителей

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Рост мировых цен на энергоносители отрицательно сказывается на торговом балансе и потребительских ценах. По данным Таможенного управления РК, представленным 28 марта, с 1 января по 20 марта этого года импорт нефти, газа и угля вырос на 85,4% в годовом исчислении, составив 38 млрд 496 млн 600 тыс. долларов. Ввоз нефти вырос на 69,8%, газа - на 92%, угля - на 150,6%. Рост вызван резким повышением мировых цен одновременно с активизацией экономической деятельности на фоне ослабления пандемии коронавируса. Ситуация усугубляется санкционным давлением на Россию, на которую приходится 12% мирового объёма производства нефти и 17% газа. Как сообщили в Корейском институте развития, рост импортных цен на энергоносители неизбежно приводит к снижению профицита платёжного баланса и даже периодически к дефицитному показателю. Одновременно это приводит к укреплению инфляции. С 1 января по 20 марта был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 5 млрд 977 млн долларов. В тот же период прошлого года фиксировался профицит – 6 млрд 660 млн долларов. Последние пять месяцев инфляция на внутреннем рынке превышает 3%. Ожидается, что в марте и апреле она будет ещё выше.