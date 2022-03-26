Избранный президент РК направит делегацию в США

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Делегация от избранного президента РК Юн Сок Ёля посетит США в начале апреля. Об этом сообщила 28 марта представитель канцелярии избранного главы государства Ким Ын Хе. По её словам, визит должен состояться до 11 апреля, когда американские парламентарии уходят на двухнедельные каникулы. Конгресс играет важную роль во внешней политике США, поэтому в ходе поездки, помимо представителей администрации, консультации важно провести и с конгрессменами. В ходе встречи с представителями Совета национальной безопасности, Пентагона, Конгресса и других органов власти будут обсуждаться вопросы укрепления южнокорейско-американского союза, обеспечения безопасности РК, денуклеаризации Северной Кореи. Формирование делегации, в состав которой войдут порядка пяти человек, будет завершено на этой неделе. Её возглавит депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин. Он является депутатом четырёх созывов, имеет дипломатический опыт. Ранее Пак Чин занимал должность председателя парламентского комитета Национального собрания по иностранным делам и воссоединению, возглавлял Корейско-американскую парламентскую ассоциацию. Пак Чин сообщил журналистам, что делегация планирует использовать визит для обсуждения подготовки к будущей встрече на высшем уровне между Юн Сок Ёлем и президентом США Джо Байденом.