Избранный президент РК встретился с послом Японии

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28 марта избранный президент РК Юн Сок Ёль встретился с послом Японии в Сеуле Коичи Аибоси. Он выразил мнение, что отношения двух стран должны как можно скорее восстановиться до прежнего уровня и продолжить дальнейшее развитие. По его словам, если политические лидеры, чиновники и народы двух стран будут стремиться к развитию отношений, ориентируясь на будущее, то существующие разногласия, как бы это ни было сложно, удастся разрешить путём диалога. В ходе предвыборной кампании Юн Сок Ёль заявлял, что намерен улучшить отношения с Японией, решив текущие споры и восстановив контакты на высшем уровне. Юн Сок Ёль отметил, что был очень благодарен японскому премьер-министру Фумио Кисиде, который поздравил его с избранием сразу после объявления результатов выборов. Он сказал, что знает, насколько глава правительства Японии озабочен темой межкорейских отношений.