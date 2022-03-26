В РК растёт число электромобилей

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По состоянию на конец февраля, в РК зарегистрированы 25.015.291 автомобиль, в том числе, 241.182 электромобиля. Об этом сообщили 27 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Таким образом, доля автомобилей на электродвигателях достигла значимой отметки в 0,96% отечественного автопарка. Ещё в 2014 году их численность не превышала 4 тыс., а доля составляла 0,01%. Отметка в 0,1% была достигнута в 2017 году, и с тех пор она постоянно увеличиваясь. Отмечен значительный рост продаж в связи с увеличением размера госсубсидий на приобретение экологичных автомобилей. Основная доля таких машин приходится на машины с гибридным двигателем. По состоянию на конец февраля, в РК было зарегистрировано 1 млн 205 тыс. авто, относящихся к категории экологически чистых. 78% пришлись на машины с гибридным двигателем. Однако правительство намерено с 2026 года исключить их из категории транспортных средств с низким уровнем выбросов вредных веществ, что лишит их различных льгот. В этой связи ожидается рост популярности электромобилей.