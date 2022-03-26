В Турции открыта «Сеульская средняя школа»

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25 марта в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции открыта «Сеульская средняя школа», созданная при поддержке южнокорейского правительства. Проект нацелен на оказание помощи беженцам из Сирии. В настоящий момент в школу зачислены 257 турецких и сирийских детей. Идея дать школе такое название принадлежит самим ученикам и кафедре корейского языка Университета Анкары, которая ссылается на одно из событий Корейской войны. Тогда турецкие военные, принимавшие участие в боевых действиях, создали «Школу Анкары» для корейских детей-сирот. В церемонии открытия приняли участие посол РК в Турции Ли Вон Ик и представители местной администрации. Директор школы отметил, что местные ученики многое знают о Корее и Сеуле, и довольны таким названием. Он выразил намерение ввести в образовательную программу предметы, связанные с корейским языком и культурой. РК оказывает помощь сирийским беженцам в Турции с 2016 года. К настоящему моменту для них построены шесть поликлиник. В Турции проживают около 3,5 млн беженцев из Сирии.