Действующий и избранный президенты РК встретятся за ужином

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28 марта действующий президент РК Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль встретятся за ужином. Сообщается, что встреча пройдёт в свободной форме без заранее определённых тем для обсуждения. Ужин, в отличие от официального обеда, не ограничен временными рамками, поэтому, как ожидается, его участники затронут широкий круг вопросов. Юн Сок Ёль отметил, что возможен обмен мнениями на темы, касающиеся безопасности и жизни населения. Эксперты полагают, что он имел в виду эпидемическую ситуацию и ракетные испытания Севера. Ранее Юн Сок Ёль неоднократно подчёркивал неотложность решения вопроса о компенсациях малому бизнесу за ущерб, нанесённый ему пандемией коронавируса, а также поддержки простых граждан. Он выражал уверенность в том, что нынешнее правительство поддержит его предложение о дополнительном бюджете в размере 50 трлн вон (40 млрд 700 долларов) для оказания помощи населению. Министерство планирования и финансов отрицательно смотрит на проект второго дополнительного бюджета правительства, учитывая его затратность. Поэтому, вероятно, Юн Сок Ёль попросит Мун Чжэ Ина помочь в решении этого вопроса. Не исключено также обсуждение возможности амнистирования бывшего президента РК Ли Мён Бака.