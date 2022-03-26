МВФ сохранил прогноз роста экономики РК на уровне 3%

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Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста южнокорейской экономики на 2022 год на уровне 3%, объявленном в январе. В докладе, представленном 29 марта, отмечается, что под влиянием распространения варианта коронавируса Омикрон темпы экономического роста в первом квартале могут замедлиться, но годовой показатель способен достичь 3%, учитывая дополнительный бюджет. Прогноз на следующий год определён на уровне 2,8%,что на 0,1% меньше, чем предполагалось в январе. Ожидается, что в этом году южнокорейский экспорт в целом продолжит рост за счёт технологичных областей, а инвестиции активизируются со второго квартала после постепенного устранения проблем в цепочках поставок. В МВФ полагают, что инфляция в РК в этом году составит 3,1%. В прошлогоднем октябрьском прогнозе показатель составлял 2,2%. Инфляция в следующем году, по мнению экспертов МВФ, составит 2,1%. Отмечается, что высокий рост цен будет ощущаться в начале этого года, после чего можно ожидать повышения учётной ставки, стабилизации цен на энергоносители, восстановления цепочек поставок.