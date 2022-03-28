Действующий и избранный президенты РК обсудили ряд вопросов

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28 марта действующий президент РК Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль встретились за ужином, обсудив широкий круг вопросов. Секретарь избранного президента, депутат Национального собрания от партии Сила народа Чан Чжэ Вон подвёл итоги встречи в ходе пресс-конференции. По его словам, участники встречи обсудили тему переноса президентской администрации в здание министерства обороны в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. Мун Чжэ Ин заявил, что выбор рабочего места для следующего президента - дело нового правительства. Ознакомившись с проектом бюджета на перенос администрации, он сказал, что нынешние власти окажут содействие новому правительству. Юн Сок Ёль в ходе встречи подчеркнул, что хотел бы начать «новую эпоху открытой работы с народом». Мун Чжэ Ин и Юн Сок Ёль подробно не касались темы дополнительного бюджета, сойдясь во мнении о его необходимости и договорившись продолжить обсуждение на рабочем уровне. В числе приоритетных задач до окончания своего президентского срока Мун Чжэ Ин назвал преодоление пандемии коронавируса и плавную передачу политической власти. Вопрос амнистирования бывшего президента страны Ли Мён Бака не поднимался. Коснувшись действий Северной Кореи, стороны договорились тесно сотрудничать в обеспечении безопасности страны в процессе смены политической власти. Мун Чжэ Ин поздравил Юн Сок Ёля с победой на выборах. Избранный президент поблагодарил его, заявив, что в основе госуправления лежит опыт. Он пообещал сохранить эффективные политические решения нынешнего правительства, доработав меры, которые этого требуют. Юн Сок Ёль попросил Мун Чжэ Ина помочь ему в работе, получив согласие действующего президента.