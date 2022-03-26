Потребительские настроения в РК немного улучшились

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По данным Банка Кореи, опубликованным 29 марта, сводный индекс потребительских настроений составил в марте 103,2 пункта, что на 0,1 пункта выше, чем в феврале. Показатель выше ста пунктов указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. В феврале показатель снизился на 1,3 пункта под влиянием роста темпов распространения коронавируса. По мнению экспертов Банка Кореи, нынешнее восстановление потребительских настроений произошло благодаря благоприятным экономическим прогнозам на фоне повышения темпов вакцинации населения. Индекс оценки населением текущих экономических условий сократился на 4 пункта, составив 71 пункт. Индекс ожидаемых потребительских расходов вырос на 4 пункта до 114 пунктов, что может указывать на повышение потребительской активности. Между тем, индекс опережающих индикаторов, указывающий на прогнозы экономической ситуации, сократился на 4 пункта, составив 87 пунктов.