В РК вновь свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 марта в стране подтверждены 347.554 новых случая COVID-19. Это на 160 тыс. больше, чем накануне, когда впервые с 3 марта было зарегистрировано менее 200 тыс. заражённых. Общее количество заболевших с начала пандемии приблизилось к 12,5 млн человек. Резкий рост может объясняться увеличением количества проводимых тестов на COVID-19. Ранее министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль заявил, что темпы распространения варианта коронавируса Омикрон идут на спад, пройдя пиковую точку. Но в ближайшие 2-3 недели ситуация будет нестабильной. Власти готовятся к пересмотру правил социального дистанцирования с 4 апреля, наблюдая за ситуацией. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.215 пациентов, что на 58 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 237 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 15.423 человека. Коэффициент смертности составляет 0,12%.