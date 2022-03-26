РК продолжает эвакуацию своих граждан из Украины

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Шесть из девяти южнокорейцев, прибывших в Украину, несмотря на официальный запрет правительства РК, остаются на территории этой страны. Об этом 28 марта сообщили в МИД РК. Один уже вернулся на родину, один намерен сделать это в ближайшее время, ещё один выехал в третью страну. Предполагается, что большая часть из девяти граждан РК приехали в Украину с целью присоединиться к числу «иностранных добровольцев». В тот же день данный вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Министр иностранных дел Чон Ый Ён сообщил, что один из шести вышеуказанных южнокорейцев занимается волонтёрской деятельностью. С ещё тремя удалось наладить связь. Однако по двум корейцам пока нет никаких данных. Прилагаются усилия для их возвращения на родину. Между тем, по состоянию на 29 марта на территории Украины остаются 25 граждан РК. 21 из них заявил о намерении остаться в стране. Один из четырёх корейцев, пожелавших покинуть Украину, находится в Херсонской области, где ведутся активные боевые действия. Ещё трое в ближайшее время будут вывезены в РК.