Власти РК сдерживают рост тарифов на электроэнергию

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С первого апреля в РК вступает в силу скорректированный тариф на электроэнергию с учётом сырьевых расходов на второй квартал. Между тем, как сообщила Корейская электроэнергетическая корпорация, рост стоимости электричества в частном секторе будет немного меньше, чем ожидалось. Это вызвано тем, что размер сырьевого сбора, одного из составляющих тарифа, будет сохранён на прежнем уровне в соответствии с рекомендацией правительства. Изначально сырьевой сбор было решено повысить на 33,8 воны за 1 киловатт-час с учётом роста мировых цен на нефть и уголь. Однако правительство решило не идти на дополнительное повышение тарифов с целью минимизации роста расходов населения, которое и без того столкнулось с последствиями высокой инфляции и затянувшейся пандемии. С 2020 года в РК действует ограничение на повышение сырьевого сбора в пределах не выше 3 вон за квартал. Кроме того, с апреля тариф повышается на 6,9 воны за 1 киловатт-час. Тариф на электроэнергию состоит из базовой оплаты, стоимости электроэнергии (базовый сырьевой сбор), корректируемый размер сырьевого сбора, а также экологического сбора. Ранее сообщалось о повышении тарифа на электроэнергию в апреле и октябре по 4,9 воны за 1 киловатт-час. Помимо этого, с апреля на 2 воны повышен экологический сбор. Общее повышение тарифа с апреля составляет 6,9 воны. В этой связи ожидается, что расходы на электроэнергию для средней семьи, состоящей из четырёх человек и использующей около 350 киловатт в месяц, вырастут на 2.400 вон (1,97 доллара). Если бы был отражён рост стоимости сырья, то увеличение тарифа составило бы 9,9 воны. В прошлом году Корейская электроэнергетическая корпорация понесла убытки в размере 5 трлн 800 млрд вон (4 млрд 700 млн долларов).