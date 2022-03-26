РК ускорит консультации с США о присоединении к ИТЭС

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Правительство РК планирует ускорить консультации с США по Индо-Тихоокеанской экономической структуре (ИТЭС). Выступая 29 марта на встрече с представителями частного сектора, представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу выразил мнение, что данная структура, которая создаётся под руководством США, откроет новые возможности для страны. Он добавил, что правительство положительно рассматривает участие в ИТЭС в целях укрепления сотрудничества в стабилизации цепочек поставок и решения таких торговых вопросов как цифровые транзакции. Ё Хан Гу планирует обсудить данный вопрос в ходе намеченной на 30 марта видеоконференции со своей американской коллегой Кэтрин Тай. В октябре прошлого года администрация Джо Байдена предложила РК присоединиться к ИТЭС, которая, по мнению экспертов, призвана противостоять растущему экономическому влиянию Китая в регионе.