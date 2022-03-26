Делегация избранного президента, которая посетит США, будет состоять из 7 человек

Делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля, которая посетит США в начале апреля, будет состоять из семи человек. Об этом сообщили 29 марта в канцелярии Юн Сок Ёля. Делегацию возглавит депутат Национального собрания от партии Сила народа Пак Чин. В её состав войдут бывший заместитель министра иностранных дел Чо Тхэ Ён, профессор факультета политологии и международных отношений Сеульского госуниверситета Чон Чжэ Хо, профессор Высшей школы международных исследований Сеульского госуниверситета Пак Чхоль Хи, бывший военный атташе посольства РК в США Пхё Сэ У, научный сотрудник Корейского института международной экономической политики Ён Вон Хо и представитель избранного президента по контактам с иностранной прессой Кан Ин Сон. В ходе визита будут обсуждаться вопросы укрепления южнокорейско-американского союза, обеспечения безопасности РК, денуклеаризации Северной Кореи. Как сообщалось ранее, планируется использовать визит для обсуждения подготовки к будущей встрече на высшем уровне между Юн Сок Ёлем и президентом США Джо Байденом.