Ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшается

Ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась на фоне пандемии COVID-19, когда права людей на передвижение по стране, охрану здоровья и питание сильно ограничены. Об этом говорится в отчёте сеульского отделения организации Amnesty International, опубликованном 29 марта. В прошлом году число беженцев с Севера, перебравшихся в РК, составило 63 человека, что является самым низким показателем с момента начала публикации официальных данных в 2003 году. Это вызвано закрытостью границ Северной Кореи в попытке противостоять пандемии. Северокорейцы были исключены из программы вакцинации, из-за антивирусных мер изолированы в своих домах в течение нескольких недель без достаточной продовольственной поддержки. Свобода выражения мнений на Севере по-прежнему серьёзно ограничена, поскольку четыре лагеря для политических заключённых всё ещё действуют,- отмечается в отчёте Amnesty International.