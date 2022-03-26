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Корея: Юг-Север

Ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшается

Write: 2022-03-29 16:08:40Update: 2022-03-29 16:11:06

Ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшается

Ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась на фоне пандемии COVID-19, когда права людей на передвижение по стране, охрану здоровья и питание сильно ограничены. Об этом говорится в отчёте сеульского отделения организации Amnesty International, опубликованном  29 марта. В прошлом году число беженцев с Севера, перебравшихся в РК, составило 63 человека, что является самым низким показателем с момента начала публикации официальных данных в 2003 году. Это вызвано закрытостью границ Северной Кореи в попытке противостоять пандемии. Северокорейцы были исключены из программы вакцинации, из-за антивирусных мер изолированы в своих домах в течение нескольких недель без достаточной продовольственной поддержки. Свобода выражения мнений на Севере по-прежнему серьёзно ограничена, поскольку четыре лагеря для политических заключённых всё ещё действуют,- отмечается в отчёте Amnesty International. 
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