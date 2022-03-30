Индекс ожидаемой деловой активности на апрель снизился

Photo : YONHAP News

Индекс ожидаемой деловой активности на апрель составил в РК 99,1 пункта. Об этом сообщили 30 марта в Федерации корейских промышленников со ссылкой на результаты опроса руководителей шестисот крупнейших компаний страны. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Индекс отражает прогнозы деловых кругов на развитие экономической ситуации в ближайшее время. Показатель предыдущего месяца был выше ста пунктов. Его снижение объясняется резким ростом мировых цен на сырьё и отрицательным влиянием эпидемической ситуации в Китае. Индекс оказался положительным в таких категориях как трудоустройство, инвестиции, внутренний рынок. Ухудшение отмечено в категориях прибыльности, экспорта, финансового положения. В Федерации корейских промышленников отмечают, что РК включена в российский список недружественных стран. Южнокорейские компании в работе с российским рынком могут понести ущерб при проведении финансовых операций в рублях.