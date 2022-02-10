В РК расширяются возможности амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

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Пациенты с диагностированным COVID-19 получат больше возможностей амбулаторного лечения. Это связано с мерами правительства РК по смягчению правил подачи заявок медучреждениями на осуществление амбулаторного лечения. С 30 марта такую возможность получили медучреждения, которые относятся к категории крупных больниц. С 4 апреля заявку смогут подать небольшие частные клиники. После одобрения Корейским институтом по оценке эффективности медицинского страхования они смогут проводить лечение заражённых COVID-19 в контактном формате. Для этого необходимо определить часы приёма таких больных и выделить отдельное помещение. Прежде статус амбулаторных лечебных пунктов для больных коронавирусом присваивался медучреждениям, имеющим ресурсы для лечения дыхательных органов. Таким образом, отныне пациенты, проходящие лечение в домашних условиях, могут в случае необходимости обращаться в местные клиники. С 31 марта в стране начнётся вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Предварительная запись началась 24 марта. Правительство настоятельно рекомендует вакцинировать детей, относящихся к группе риска по состоянию здоровья. При этом не рекомендуется прививать детей, если они уже переболели коронавирусом. Для вакцинации применяется препарат производства Pfizer.