Ан Чхоль Су отказался работать в новом правительстве

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Председатель комиссии по приёму президентских полномочий, лидер Народной партии Ан Чхоль Су не будет работать в новом правительстве, официально сняв с рассмотрения свою кандидатуру на пост первого премьер-министра правительства Юн Сок Ёля. Выступая 30 марта на пресс-конференции, он заявил, что это позволит Юн Сок Ёлю более развёрнуто отразить свои идеи в определении дальнейшей государственной политики. Ан Чхоль Су сказал, что считает важным предоставить новому президенту больше пространства для реализации своих идей. Ранее Ан Чхоль Су выразил данную позицию в ходе личной встречи с Юн Сок Ёлем. До президентских выборов два политика объявили об объединении своих кандидатур, договорившись о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля. Ранее сообщалось, что избранный президент подберёт кандидатуру на пост премьер-министра к началу апреля.