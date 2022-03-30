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Политика

Ан Чхоль Су отказался работать в новом правительстве

Write: 2022-03-30 11:02:16Update: 2022-03-30 11:04:27

Ан Чхоль Су отказался работать в новом правительстве

Photo : YONHAP News

Председатель комиссии по приёму президентских полномочий, лидер Народной партии Ан Чхоль Су не будет работать в  новом правительстве, официально сняв с рассмотрения свою кандидатуру  на пост  первого премьер-министра правительства Юн Сок Ёля. Выступая 30 марта на пресс-конференции, он заявил, что это позволит Юн Сок Ёлю более развёрнуто отразить свои идеи в определении дальнейшей государственной политики. Ан Чхоль Су сказал, что считает важным предоставить новому президенту  больше пространства для реализации своих идей. Ранее Ан Чхоль Су выразил данную позицию в ходе личной встречи с Юн Сок Ёлем. До президентских выборов два политика объявили об объединении своих кандидатур, договорившись о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля. Ранее сообщалось, что избранный президент подберёт кандидатуру на пост премьер-министра к началу апреля. 
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