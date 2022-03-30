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В мире

США укрепят противоракетную оборону в Индо-Тихоокеанском регионе

Write: 2022-03-30 11:08:41Update: 2022-03-30 11:09:58

США укрепят противоракетную оборону в Индо-Тихоокеанском регионе

Photo : YONHAP News

США укрепят потенциал противоракетной обороны в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом 30 марта в эфире радио «Свободная Азия» сообщил начальник штаба Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил США Джеймс Джаред. Неважно какая модель ракеты была запущена, «Хвасон-17» или «Хвасон-15», главное то, что Пхеньян продолжает разработку ракет, и это факт,- отметил Джеймс Джаред. По его словам, Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США сосредоточит усилия на обеспечении потенциала сдерживания за счёт усиления возможностей комплексных мер противовоздушной обороны. Джеймс Джаред подчеркнул необходимость разработки устройств раннего обнаружения ракет, в том числе, гиперзвуковых, а также налаживания системы слежения за запусками, объединяющей основных союзников. 
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