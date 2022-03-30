В РК возобновился рост числа новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 марта в стране подтверждены 424.641 новый случай COVID-19. Это на 77 тыс. больше, чем накануне. Общее количество заболевших с начала пандемии приблизилось к 13 млн человек. Между тем, как и прогнозировалось, растёт число пациентов в тяжёлом и критическом состоянии. Оно достигло новой рекордной отметки – 1.301 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 432 человека, что на 195 человек больше, чем накануне. С 30 марта пациенты с диагностированным COVID-19 могут обращаться в медучреждения, которые относятся к категории крупных больниц, а с 4 апреля - в небольшие частные клиники. После одобрения Корейским институтом по оценке эффективности медицинского страхования они смогут проводить лечение заражённых COVID-19 в контактном формате. Для этого необходимо определить часы приёма таких больных и выделить отдельное помещение. С 31 марта в стране начнётся вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.