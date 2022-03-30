Политические партии РК поддержали принятие дополнительного бюджета

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Правящая и оппозиционные силы РК сходятся во мнении о необходимости скорейшего принятия второго в этом году дополнительного бюджета, нацеленного на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от COVID-19. Такая позиция была обозначена 30 марта в ходе встречи лидеров парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Пак Хон Гына и ведущей оппозиционной партии Сила народа Ким Ги Хёна. Стороны договорились провести 5 апреля пленарное заседание Национального собрания, чтобы рассмотреть законопроекты, касающиеся условий жизни населения. В ходе встречи с журналистами, состоявшейся после встречи, представители сторон заявили, что объём и другие пункты дополнительного бюджета будут обсуждаться в ходе консультаций комиссии по приёму президентских полномочий и правительства.