Перспективные отрасли РК вносят вклад в развитие экономики

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Перспективные отрасли РК внесли значительный вклад в минимизацию последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, представленном 30 марта. К таким отраслям относятся производство полупроводников и вторичных батарей, биотехнологии и ряд других. Сообщается, в частности, что вклад таких компаний в рост добавленной стоимости экспорта вырос с 20% в 2015 году до 24% в 2020 году. В 2020 году их операционная прибыль выросла на 34% в годовом исчислении. В настоящий момент такие отрасли отличаются высоким ростом, конкурентоспособностью и прибылью, играя важнейшую роль в экспорте и инвестициях. Особенно это касается полупроводников, электромобилей, вторичных батарей. В сфере биотехнологий и дисплеев отмечается необходимость наращивания потенциала, учитывая их более низкий уровень инновационности и прибыльности по сравнению с зарубежными производителями.