Ким Бу Гём: Снижение ценности результатов борьбы с пандемией недопустимо

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Снижение ценности результатов борьбы с пандемией коронавируса, достигнутых благодаря единству и усилиям корейского народа, недопустимо на фоне возросшей критики карантинных мер правительства. Об этом заявил 30 марта премьер-министр РК Ким Бу Гём. Страна по-прежнему продолжает борьбу с коронавирусом, и в этой ситуации необходимо внутреннее единство,- подчеркнул он, отметив важность недопущения подрыва морального духа людей. По мнению премьер-министра, критика правительства приемлема, однако чрезмерное осуждение может рассматриваться как оскорбление народа и предпринимателей, пострадавших от пандемии. Премьер-министр отметил ослабевающий характер пандемии. Стремительно нараставшее с января число больных спустя 11 недель, наконец, пошло на спад, о чём свидетельствует снижение индекса репродукции, говорится в его заявлении. Тем не менее, подчеркнул Ким Бу Гём, пока не время терять бдительность.