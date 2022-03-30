Футболисты РК проиграли сборной ОАЭ со счётом 0:1

Photo : YONHAP News

29 марта южнокорейские футболисты проиграли сборной Объединённых Арабских Эмиратов в заключительном отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года. Таким образом, сборная РК прервала беспроигрышную серию в рамках отборочного турнира и опустилась на второе место в группе с 23 очками. Первое место заняла команда Ирана, у которой 25 очков. Тренер южнокорейской сборной Паулу Бенту в минувшем матче значительно усилил атакующий потенциал команды, выпустив на поле Сон Хын Мина, Хван Хи Чхана и Хван Ый Чжо. Сборная ОАЭ сконцентрировала внимание на обороне, которую так и не смогли прорвать южнокорейские футболисты. Единственный, победный, гол на 54-й минуте забил полузащитник сборной ОАЭ Хариб Сухаиль. Обе команды досрочно обеспечили себе путёвки на чемпионат мира, и от результатов минувшего матча уже ничего не зависело.