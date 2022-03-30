В РК снизился уровень межкультурной восприимчивости

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За последние три года в РК наблюдается снижение уровня межкультурной восприимчивости, которая указывает на степень понимания, осознания и признания других культур. 30 марта министерство по делам женщин и семьи представило результаты исследования, проводившегося среди 10 тыс. человек в 2021 году. Среди взрослых граждан страны показатель составил 52,27 пункта, что немного ниже, чем в 2018 году, когда проводился предыдущий опрос. Однако среди молодёжи отметка немного повысилась, составив 71,39 пункта. Выяснилось, что чем ниже возраст респондентов, тем более толерантно они относятся к иностранцам. Вдвое увеличилась доля людей, которые не встречали иностранцев во время пандемии. Как отметили в министерстве, чем чаще жители страны встречают иностранцев, тем выше уровень межкультурной восприимчивости, и наоборот. На основе полученных данных министерство разработает рекомендации по предотвращению дискриминации иностранцев.