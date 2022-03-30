Банки РК повышают проценты по ипотечным кредитам

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Южнокорейские банки повышают ставки по ипотечным кредитам до 6% и выше, связывая это с ростом стоимости казначейских облигаций. Первым на такой шаг пошёл банк Ури. 29 марта процентная ставка по ипотечному кредиту в этом банке была определена на уровне 6,01% годовых. Предыдущий показатель составлял 4,1%. Это отражает рост стоимости пятилетних казначейских облигаций. В других банках наблюдается аналогичная ситуация. В банке Хана показатель составил 5,947%, в банке Нонхёп - 5,82%. Ежемесячные выплаты по кредиту в 300 млн вон под 5% годовых составляют 1 млн 250 тыс. вон, а под 6% - уже 1,5 млн вон. В области кредитов южнокорейская финансовая система тесно связана с США. Если процентная ставка по государственным облигациям растёт в США, то же самое происходит и в РК. По мнению экспертов, нынешний рост продолжится. Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о решении повысить учётную ставку до 0,5%. Ожидается, что этому примеру последует и Банк Кореи. Есть прогнозы, что ставка по ипотечным кредитам превысит 7%. Если избранный президент РК Юн Сок Ёль пойдёт на дополнительный выпуск гособлигаций с целью обеспечения средств для второго дополнительного бюджета, то ситуация может усугубиться.