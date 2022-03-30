В РК успешно испытали твёрдотопливную космическую ракету

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В РК проведён успешный испытательный запуск твёрдотопливной космической ракеты в рамках проекта развёртывания военных спутников наблюдения. Об этом сообщили 30 марта в Агентстве оборонного развития. За запуском наблюдал министр обороны РК Со Ук. Твёрдотопливный двигатель, разработанный при содействии Агентства оборонного развития, предназначен для вывода на околоземную орбиту малых спутников для ведения разведывательной деятельности. Его создание стало возможно после того, как в мае прошлого года США отменили ограничения на дальность действия южнокорейских ракет. В ходе испытаний была протестирована система отсоединения ступеней ракеты, отработано управление разгонным блоком. В министерстве обороны подчеркнули важность данного события для укрепления обороноспособности страны. В ближайшее время планируется с помощью ракеты вывести спутник на околоземную орбиту. Имеющиеся технологии будут переданы частным компаниям, что, по ожиданиям министерства, внесёт вклад в развитие космической отрасли РК.