Стоимость имущества президента РК выросла за год на 110 млн вон

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Президент РК Мун Чжэ Ин подал декларацию о доходах и имуществе, в соответствии с которой, стоимость его имущества составляет 2 млрд 190 млн вон или 1 млн 808 тыс. долларов. Это на 110 млн вон (91 тыс. долларов) больше, чем в прошлом году. Администрация президента представила данные об изменении состояния главы государства в течение прошедших пяти лет. Его доходы за указанный период составили 1 млрд 980 млн вон (1 млн 636 тыс. долларов), а расходы, включая налоги, составили 1 млрд 680 млн вон (1 млн 388 тыс. долларов). Общий размер имущества вырос на 300 млн вон. Средний размер финансовых активов высокопоставленных сотрудников президентской администрации составил 1,5 млн долларов. Наибольший показатель у советника президента по вопросам экономики Нам Ён Сук – 6 млн 200 тыс. долларов с учётом имущества её родителей. Что касается депутатов Национального собрания, то самое большое состояние оказалось у депутата от партии Сила народа Чон Бон Мина, который в прошлом работал в сфере строительства, - 88 млн долларов. Средний показатель среди парламентариев составил 2 млн 600 тыс. долларов. Из 289 депутатов, подавших декларацию, состояние выросло у 240, у остальных сократилось.