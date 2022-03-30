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В Корее

Возобновляются ограничения на использование одноразовой посуды

Write: 2022-03-31 09:59:51Update: 2022-03-31 10:52:13

Возобновляются ограничения на использование одноразовой посуды

Photo : YONHAP News

С 1 апреля возобновляются ограничения на использование одноразовой посуды в заведениях общественного питания. При этом министерство экологии заменило штрафы за нарушение данного постановления более мягкими мерами. В министерстве учли конфликты между работниками общепита и потребителями, возникающие из-за желания использовать одноразовую посуду из-за COVID-19, а также опасения по поводу дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей. В этой связи вплоть до нормализации эпидемической обстановки вместо штрафов будут проводиться разъяснительные мероприятия. Для этого министерство экологии обратилось за содействием к органам местного самоуправления. Закон о запрете на использование одноразовой посуды и приборов в заведениях общественного питания был принят в августе 2018 года. С началом распространения COVID-19 местные органы власти разрешили временное использование одноразовой посуды. 
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