РК примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

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6-7 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел 30 стран-членов Организации североатлантического договора под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Как сообщается в пресс-релизе НАТО от 29 марта, РК примет участие в сессии, которая пройдёт 7 апреля, в качестве партнёра НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе наряду с Японией, Австралией и Новой Зеландией. В сессии будут участвовать также министры иностранных дел Украины, Финляндии, Швеции и Грузии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил главу южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёна принять участие во встрече в ходе телефонного разговора, состоявшегося 14 марта. РК является партнёром НАТО с 2006 года, сотрудничая с альянсом в таких областях как кибернетика, ядерное нераспространение и борьба с терроризмом.