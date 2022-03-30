В РК могут смягчить меры социального дистанцирования

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Среднесуточное количество новых случаев COVID-19 держится на уровне 300-400 тыс. человек. Карантинные власти отмечают начало постепенного снижения темпов распространения коронавируса. В этой связи комиссия по приёму президентских полномочий решила провести исследование на наличие антител к коронавирусу среди населения. Оно будет проведено среди 10 тыс. человек, включая детей. Вместе с тем комиссия призвала карантинные власти смягчить меры социального дистанцирования, если спад темпов заражения подтвердится. 1 апреля правительство планирует представить скорректированные карантинные меры на предстоящие две недели. Помимо этого, было принято решение максимально ускорить процедуру госпитализации пациентов в случае значительного ухудшения их состояния. В частности, будут госпитализировать людей старше 65 лет даже с лёгкими симптомами COVID-19. Сообщается, что 31 марта в РК прибыла дополнительная партия перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19 в объёме 45 тыс. доз.