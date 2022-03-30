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В Корее

30 марта в РК вновь менее 400 тыс. новых случаев COVID-19

Write: 2022-03-31 10:41:17Update: 2022-03-31 10:47:55

30 марта в РК вновь менее 400 тыс. новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 марта в стране подтверждены 320.743 новых случая COVID-19. Это на 103 тыс. меньше, чем накануне. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 13 млн человек. Правительство полагает, что начался постепенный спад темпов распространения коронавируса. Между тем, к пику приближается число пациентов в тяжёлом и критическом состоянии. Оно достигло очередной рекордной отметки – 1.315 человек, что на 14 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 375 человек, что на 57 человек меньше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 16.230 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%. 
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