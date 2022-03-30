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Экономика

Промышленное производство сокращается в РК два месяца подряд

Write: 2022-03-31 12:56:43Update: 2022-03-31 13:05:46

Промышленное производство сокращается в РК два месяца подряд

Photo : KBS News

Согласно данным Национального статистического управления, которые опубликованы 31 марта, объём промышленного производства в РК снижается два месяца подряд. Общий индекс промышленного производства за февраль составил 115,5 пункта, что на 0,2% меньше, чем месяц назад. Наиболее значительное снижение отмечено в сфере услуг. Производство приборов и оборудования также сократилось, однако производство полупроводников увеличилось на 10,1% за счёт увеличения производства дисплеев для мобильных устройств. Розничные продажи, которые отражают тенденции потребления, выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем за счёт увеличения продаж легковых автомобилей и фармацевтических препаратов. Инвестиции в производственные мощности упали в феврале на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим снижением с февраля 2020 года. 
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