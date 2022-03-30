За последние 40 лет средний рост жителей РК увеличился на 5-6 см

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Согласно данным Агентства по технологиям и стандартам, опубликованным 31 марта, средний рост взрослых южнокорейских мужчин составляет 172,5 сантиметра, а женщин - 159,6 сантиметра. При этом почти у половины мужчин отмечено ожирение. Данные получены в результате исследования основных физических показателей 6.800 жителей РК в возрасте от 20 до 69 лет. Данное исследование проводится каждые пять лет. По сравнению с результатами самого первого исследования, проведённого 40 лет назад, в целом рост мужчин увеличился на 6,4 сантиметра, а женщин - на 5,3 сантиметра. Средний индекс массы тела у мужчин составил 24,9, что означает ожирение. Аналогичный показатель у женщин - 22,6, означающий норму. В целом 47% мужчин и 23% женщин страдают ожирением. Результаты подобных исследований могут быть использованы в таких областях, как эргономика и производство медицинских устройств. В частности, пять лет назад с учётом данных исследования впервые за 40 лет была увеличена ширина сидячих мест в вагонах метро.