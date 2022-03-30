Скоростному железнодорожному сообщению в РК исполняется 18 лет

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1 апреля исполняется 18 лет скоростному железнодорожному сообщению в РК. Как сообщила Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL), за 18 лет скоростные поезда KTX перевезли 886 млн 590 тыс. пассажиров. На одного жителя РК пришлись в среднем чуть более 17 поездок. В 2004 году поезда курсировали по двум маршрутам: Сеул-Пусан и Ёнсан-Мокпхо. Постепенно количество маршрутов увеличилось до восьми. Ежесуточно поезда KTX осуществляют 358 рейсов, что в 2,7 раза больше, чем в начале эксплуатации. Количество станций, на которых они останавливаются, выросло с 20 до 66. Среднесуточное количество пассажиров в 2019 году достигло 180 тыс. человек, но под влиянием пандемии коронавируса в прошлом году оно сократилось до 138 тыс. человек. Если в начале работы KTX 85% пассажиров приобретали билеты в кассах на станциях, то сейчас 85,5% делают это через мобильное приложение.