Индекс деловой активности снижается в РК три месяца подряд

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Индекс деловой активности составил в РК в феврале 83 пункта, что на 2 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили 31 марта в Банке Кореи. Показатель снижается три месяца подряд, с января этого года. Отметка ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Данный индекс отражает оценку деловыми кругами текущей экономической ситуации в стране. В сфере производства индекс вырос на 7 пунктов, составив 91 пункт, а в непроизводственной сфере сохранился на прежнем уровне - 81 пункт. Отмечается ухудшение показателей в областях автомобильных полупроводников, машиностроения, электронного оборудования видеосвязи. Индекс прогнозов на апрель вырос на 5 пунктов до 83 пунктов. При этом в сфере производства отметка сократилась на 8 пунктов до 85 пунктов. Это объясняется опасениями по поводу сбоев в международных цепочках поставок. Между тем, февральский индекс экономической активности, отражающий потребительские настроения, вырос на 2,3 пункта, составив 103,4 пункта.