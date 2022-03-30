РК развивает оборонные технологии будущего

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Правительство РК приняло решение приступить к разработке многозадачного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и авиационного двигателя. Об этом говорится в представленной 30 марта Корейским агентством оборонного развития программе развития оборонных технологий будущего. Она включает задачи в восьми сферах, среди которых космические технологии, искусственный интеллект и гиперзвуковые технологии. В первую очередь планируется активизировать разработки системы наблюдения из космоса. Особое внимание уделяется малым низкоорбитальным спутникам, рабочая высота которых менее 500 км. Поставлена цель создать соответствующие технологии, вплоть до выведения спутников на орбиту к 2024 году. Будут разрабатываться гиперзвуковые ракеты и стелс-БПЛА. При разработке БПЛА Корейское агентство оборонного развития намерено полагаться исключительно на отечественные технологии. Продвигается создание квантовых датчиков и квантовых радаров, которые нивелируют преимущество существующих стелс-технологий. Кроме того, в этом году начнётся работа по созданию лазера мощностью 100 кВт для защиты от гиперзвуковых ракет. На реализацию проекта выделено 220 млн долларов.