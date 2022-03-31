В РК рекордное число пациентов с COVID-19 в тяжёлом и критическом состоянии

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, в начале суток 31 марта число пациентов в тяжёлом и критическом состоянии достигло очередной рекордной отметки – 1.315 человек, что на 14 человек больше, чем в предыдущий день. За сутки 30 марта в стране подтверждены 320.743 новых случая COVID-19. Это на 103 тыс. меньше, чем накануне, а общее количество заболевших с начала пандемии превысило 13 млн человек. Правительство полагает, что начался постепенный спад темпов распространения коронавируса. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 375 человек, что на 57 человек меньше, чем накануне. Тем временем, в стране началась вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет. Правительство настоятельно рекомендует вакцинировать детей, относящихся к группе риска по состоянию здоровья. При этом не рекомендуется прививать детей, если они уже переболели коронавирусом.