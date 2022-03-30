19% корейцев столкнулись с постковидным синдромом

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Многие из переболевших COVID-19 жалуются на хроническую усталость, ослабление памяти, проблемы с дыханием и другие симптомы постковидного синдрома. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом здравоохранения среди 20 тыс. переболевших коронавирусом, 19% из них жалуются на наличие подобных симптомов. Среди тех, кто был госпитализирован в связи с последствиями перенесённой болезни, многие продолжали ощущать усталость, одышку, нарушение сна и другие симптомы в течение длительного времени, до 21 месяца. В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Их результаты лягут в основу выработки мер решения данной проблемы. Между тем, с 1 апреля от карантина освобождаются все въезжающие в страну иностранцы, прошедшие вакцинацию препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Данные меры уже действовали, но в число исключений входили Вьетнам, Мьянма и Украина. Однако 31 марта в Центральном штабе противоэпидемических мер объявили об исключении этих стран из списка. Иностранцам достаточно после приезда посетить государственную поликлинику по месту пребывания, предоставив данные о вакцинации.