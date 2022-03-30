Продолжается эвакуация граждан РК из Украины

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МИД РК продолжает оказывать содействие соотечественникам, находящимся в Украине, несмотря на официальный запрет правительства, в возвращении на родину. Всего таких было девять человек. До недавнего времени шестеро из них оставались на территории Украины, но 31 марта стало известно, что один из них покинул эту страну. Ранее звучали предположения, что большая часть из указанных девяти граждан РК приехали в Украину, чтобы присоединиться к числу «иностранных добровольцев». 28 марта министр иностранных дел РК Чон Ый Ён заявлял, что Украину покинули трое из них. Между тем, в МИД сообщили, что налажена связь с тремя из пяти корейцев, незаконно въехавших в Украину. Представители ведомства призывают их покинуть страну. По состоянию на 31 марта, на территории Украины находились 25 южнокорейцев, решивших остаться там по семейным и другим обстоятельствам. Один изъявил желание вернуться в РК в случае ухудшения ситуации.