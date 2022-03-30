31 марта в РК менее 300 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 31 марта в стране подтверждены 280.273 новых случая COVID-19. Это на 40.470 меньше, чем накануне. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 13,5 млн человек. Правительство полагает, что темпы распространения варианта коронавируса Омикрон достигли пика и с конца марта пошли на спад. Между тем, сохраняется большое количество пациентов в тяжёлом и критическом состоянии. Оно достигло 1.299 человек, что на 16 человек меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 360 человек, что на 15 человек меньше, чем накануне. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 16.590 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%.