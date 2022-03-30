В РК ожидается дальнейший рост потребительских цен

Photo : YONHAP News

В РК ожидается усиление инфляции. Об этом сообщил 1 апреля замминистра планирования и финансов Ли Ок Вон. По его словам, повышение цен коснётся прежде всего нефтепродуктов. В марте из-за роста мировых цен на нефть стоимость бензина на внутреннем рынке выросла более чем на 10% по сравнению с февралём, превысив 2.000 вон (1,64 доллара) за литр. Потребительские цены растут более чем на 3% в течение пяти месяцев подряд, начиная с октября прошлого года. По прогнозам, показатель инфляции может превысить 4%. В этой связи правительство рассматривает возможность расширения пределов снижения топливного налога с 20% до 30%. В зависимости от дальнейшего развития ситуации не исключена возможность его дополнительного снижения. Власти намерены также принимать активные меры противодействия повышению цен на пищевые продукты.